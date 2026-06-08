Захарова: Россия выступает за прямые переговоры между Израилем и Палестиной

«Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и палестинцы получили возможность создать независимое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем», — сообщила госпожа Захарова (цитата по сайту МИД).