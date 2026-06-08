Небензя: в Киеве поражено десять предприятий, выпускающих военную продукцию

ВС России за последнее время поразили в Киеве десять предприятий по производству военной продукции, в том числе ударных БПЛА.
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«В результате за последнее время в Киеве поражено десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили склады и другую инфраструктуру ВСУ.
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