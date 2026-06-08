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Зампостпреда РФ при ООН напомнила Британии поговорку о соседях и англичанине

Анна Евстигнеева заявила, что Лондон может сколько угодно отрицать свою роль в отказе Киева от мирных переговоров с Москвой, однако многие страны имеют иной взгляд на действия британской стороны.

ООН, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Великобритания может сколько угодно отрицать свою роль в отказе Киева от мирных переговоров с Москвой, однако многие страны имеют иной взгляд на действия Лондона. Об этом дипломат заявила в ответ на утверждения представителя Великобритании о том, что Лондон якобы не повлиял на отказ Киева от мирных переговоров с Россией.

«Хотела бы ответить представителю Великобритании, что вы можете оправдываться сколько угодно, перекладывать вину и уверять в своей честности, — заявила Евстигнеева. — Но полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, значит вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила».

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