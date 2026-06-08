Сотрудники Чешского ТВ готовят предупредительную забастовку, сообщили СМИ

«Нынешний способ финансирования двух общественных СМИ, Чешского ТВ и Чешского радио, существующих на концессионные ежемесячные взносы граждан и фирм в размере 150 крон (около 7 долларов) за каждый, правительство намерено заменить включением финансирования обоих СМИ в госбюджет, при этом с существенным уменьшением выделяемых средств», — говорится в сообщении.