Сотрудники Чешского ТВ готовят предупредительную забастовку, сообщили СМИ

ПРАГА, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники Чешского телевидения (ЧТВ) готовят на 22 июня проведение предупредительной забастовки в связи с запланированным кабмином изменением условий финансирования — перехода от концессионной системы взносов со стороны населения и фирм к госбюджетному с существенным сокращением выделяемых средств, сообщил в понедельник новостной портал Idnes.
«Нынешний способ финансирования двух общественных СМИ, Чешского ТВ и Чешского радио, существующих на концессионные ежемесячные взносы граждан и фирм в размере 150 крон (около 7 долларов) за каждый, правительство намерено заменить включением финансирования обоих СМИ в госбюджет, при этом с существенным уменьшением выделяемых средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководители обоих каналов уже заявили, что сокращение бюджета приведение к закрытию ряда популярных программ и увольнению десятков сотрудников. В поддержку общественных СМИ состоялись многотысячные митинги во всей республике.
«Теперь сотрудники ЧТВ намерены напрямую заявить свой протест против фактически национализации телеканала», — отмечается в сообщении.
Поправки в законопроект о СМИ правящая коалиция намерена провести через Палату депутатов парламента, в которой она располагает комфортным большинством, уже в конце июня или в июле.
Одновременно с митингами и шествиями в поддержку общественных СМИ в республике прошел сбор подписей под петицией с протестом против ущемляющих общественные каналы мер правительства. На данный момент свои подписи под петицией поставило около 200 тысяч граждан, включая многих известных политиков и общественных деятелей.
Накануне запланированной телевизионщиками на 22 июня даты забастовки, в воскресенье, 21 июня, ассоциация «Миллион моментов за демократию» намерена провести митинг в центре столицы под девизом «Общественные СМИ страна теряет только один раз». Подобные митинги намечены также в ряде других городов страны.