«СТРАНА.ua»: грабители бросили гранату в полицейских в Харьковской области

Неизвестные в городе Балаклея Харьковской области бросили гранату в полицейский автомобиль и открыли огонь по правоохранителям во время преследования. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
По данным издания, группа злоумышленников попыталась ограбить магазин. После прибытия полиции они скрылись на автомобиле.
«Во время преследования они бросили под служебный автомобиль полиции гранату, которая взорвалась, а затем открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в публикации.
Отмечается, что правоохранители обнаружили брошенный автомобиль нападавших. Их поиски продолжаются.
Ранее в Харькове дезертировавший украинский военнослужащий устроил стрельбу возле жилого дома.