Трамп пригрозил Нетаньяху лишить помощи Израиль при новых ударах по Ирану

«Я сказал тебе стоит быть очень осторожным в своих действиях, потому что скоро ты можешь остаться один на один с Ираном», — заявил Трамп.
«Сегодня утром иранцы связались с нами и заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил атаки. Я позвонил [Нетаньяху] и заставил его остановиться», — добавил Трамп.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 июня. Израиль совершил авианалёт на Бейрут. В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил баллистические ракеты по северным территориям Израиля. Стороны продолжили обмениваться ударами. На этом фоне Дональд Трамп призвал Биньямина Нетаньяху прекратить эскалацию. Американский лидер хочет сохранить переговоры по ядерной программе Ирана.
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