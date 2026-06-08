Трамп пригрозил Нетаньяху лишить помощи Израиль при новых ударах по Ирану

«Сегодня утром иранцы связались с нами и заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил атаки. Я позвонил [Нетаньяху] и заставил его остановиться», — добавил Трамп.