Галузин: Москва и Минск готовы защищаться от НАТО с использованием всех средств

Россия и Белоруссия готовы использовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства на фоне наращивания сил НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
Об этом Галузин рассказал газете «Известия».
Дипломат отметил демонстративное и провокационное наращивание войск альянса вблизи границ Союзного государства.
По его словам, военное взаимодействие двух стран постоянно совершенствуется.
«Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — сказал Галузин.
Ранее сообщалось, что НАТО приступает к масштабным учениям ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в граничащих с Россией странах.