«Мы должны быть очень бдительны»: у границ России стартовали масштабные учения НАТО Ramstein Flag 2026

Объединённые силы НАТО дали старт масштабным учениям ВВС — Ramstein Flag 2026. Сообщается, что более 200 единиц военной авиации будут совершать свыше 150 вылетов в день. Основные этапы запланированы в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Испании. Параллельно НАТО проводит ещё одни учения — BALTOPS 2026 в Балтийском море. Кроме того, 6 июня началась военно-исследовательская операция НАТО по испытанию перспективных беспилотных систем в Арктике.
В понедельник, 8 июня, вблизи российских границ стартовали авиационные учения НАТО Ramstein Flag 2026. Как сообщается в пресс-релизе организации, манёвры продлятся две недели, а участие в них примут 18 стран-членов альянса и более 200 единиц военной авиации. Основными принимающими государствами выступят Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Испания.
«Ramstein Flag … напрямую повышают боевую готовность к реагированию на сценарии, предусмотренные статьёй 5, … демонстрируя решимость и единство союзников по отношению к любому потенциальному противнику», — заявили в пресс-службе объединённого воздушного командования НАТО.
На восточном фланге.
Основной целью развернувшихся у российских границ учений заявлено повышение уровня коллективной подготовки стран НАТО.
По информации объединённого воздушного командования НАТО, среди прочего, программа манёвров включает в себя укрепление потенциала противовоздушной и противоракетной обороны, совершенствование системы быстрого обмена информацией и укрепление концепции гибкого боевого применения.
«Учения RAFL 26, основанные на принципах оперативной совместимости и взаимного доверия между странами-союзниками, призваны продемонстрировать приверженность НАТО противодействию современным угрозам в условиях острого противостояния», — сообщается в пресс-релизе НАТО.
В организации также отметили, что Ramstein Flag 2026 проводятся в рамках расширенной программы бдительности «Восточный дозор» для «поддержания заметного присутствия сил обороны вдоль восточного фланга альянса».
При этом начавшиеся учения ВВС НАТО являются одними из самых масштабных — заявлено, что в них будет задействовано более 200 военных бортов различного назначения. Среди них, например, истребители Eurofighter и F-35, самолёты ДРЛО Boeing E-3A Sentry, дальние БПЛА RQ-4D Phoenix и ряд других воздушных судов.
Истребитель F-35.
Legion-Media.
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По информации НАТО, запланировано до 150 вылетов в день с более чем 20 оперативных баз, включая взлётно-посадочные полосы на автомагистралях.
На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развёрнутая у границ РФ милитаризация является предметом пристального отслеживания для Минобороны России.
«Естественно, приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам происходит уже несколько десятилетий. И, конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства, прежде всего. Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности», — заявил Песков в беседе в журналистами.
У северных рубежей.
Параллельно с Ramstein Flag 2026 Североатлантический альянс проводит ещё одни учения в непосредственной близости от границ РФ.
С 4 июня в Балтийском море развернулись совместные тренировки ВМС НАТО BALTOPS 2026. В этом году в них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-союзниц и 20 военных судов.
Согласно пресс-релизу, в ходе манёвров отрабатываются десантные операции, противовоздушная оборона, противолодочная оборона, противоминная защита, реагирование на кризисные ситуации и эксперименты с беспилотными системами.
Однако, как заявил на церемонии открытия заместитель начальника штаба командования объединённых вооружённых сил НАТО, генерал-лейтенант Джон Мид, одна из главных целей учений — сдерживание России.
«BALTOPS ставит перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплочённости Североатлантического альянса. BALTOPS важен, потому что сдерживание — это не то, о чём можно просто говорить. Мы должны его демонстрировать», — заявил Джон Мид.
Немецкий фрегат «Бранденбург» во время учений НАТО Steadfast Dart 26 в Балтийском море.
Legion-Media.
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Помимо этого, как подчеркнули в пресс-службе альянса, учения BALTOPS также якобы подтверждают приверженность НАТО защите критически важной подводной инфраструктуры и морских путей сообщения.
Стоит отметить, что в данный момент Североатлантический альянс проводит военно-исследовательские мероприятия в Арктике. Так, 6 июня стартовала трёхнедельная операция Task Force X — новая инициатива НАТО по укреплению осведомлённости и присутствия альянса в арктическом регионе.
В рамках программы заявлено об испытаниях автономных систем и технологий, в том числе морских беспилотных комплексов.
«Цель оперативной группы X-Arctic — тестирование и интеграция новых технологий в одной из самых сложных оперативных сред на планете. Это поможет союзникам определить стандарты будущего и сохранить боеспособность, необходимую для действий, адаптации и победы на Крайнем Севере», — заявил адмирал Пьер Вандье, верховный главнокомандующий силами трансформации НАТО.
Уточняется, что миссия является частью масштабного плана действий НАТО, утверждённого в 2025 году в Гааге, и реализуется параллельно с операцией «Арктический часовой» по наблюдению в Арктике и на Крайнем Севере.
Напомним, ранее в 2026 году страны альянса уже проводили учения Cold Response 2026 в северных широтах и ряд тренировок в Прибалтике и Польше.
Сохранять бдительность.
По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», военного аналитика Игоря Коротченко, одним из вероятных отрабатываемых сценариев может быть блокада Калининградской области и российских портов на Балтике.
Военнослужащие НАТО на учениях.
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© Sebastian Goll.
«Северо-восточное направление интересно НАТО в том числе в контексте блокады Калининградской области, её захвата, а также введения военно-морской блокады российских портов на Балтике и прекращения морского торгового судоходства с Россией. Собственно, для этого и нужны такие масштабные учения, в том числе с привлечением Швеции и Финляндии», — отметил Коротченко в беседе с RT.
Он также отметил, что программа НАТО по испытанию перспективных военных технологий в Арктике, вероятно, была инициирована для этих же целей.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко обратил внимание на то, что усилиями Запада Балтийское море превращается в арену конфронтации, а военная активность в регионе возрастает. Дипломат подчеркнул, что попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжёлым последствиям для тех, кто эти планы вынашивает.
Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в разговоре с RT отметил, что в сложившихся условиях России необходимо сохранять военную бдительность и анализировать поведение вероятного противника.
«Запад активно отрабатывает возможную переброску больших масс оружия, людей, продовольствия, боеприпасов к нашим границам. Мы, в свою очередь, должны быть очень бдительны. Вести разведку, смотреть, какие сценарии отрабатываются, как у них связь выполняется. Делать свои выводы и, соответственно, выстраивать стратегии противодействия угрозе», — резюмировал Козюлин.