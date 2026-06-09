«Мы должны быть очень бдительны»: у границ России стартовали масштабные учения НАТО Ramstein Flag 2026

«BALTOPS ставит перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплочённости Североатлантического альянса. BALTOPS важен, потому что сдерживание — это не то, о чём можно просто говорить. Мы должны его демонстрировать», — заявил Джон Мид.