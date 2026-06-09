Москва и Минск применят все средства для защиты от НАТО, заявил Галузин

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия готовы использовать средства вплоть до ядерных для обеспечения безопасности Союзного государства на фоне наращивания сил НАТО у его рубежей, рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Как пишут «Известия», дипломат отметил демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО вблизи границ Союзного государства.
«Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — сказал Галузин изданию.