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Москва и Минск применят все средства для защиты от НАТО, заявил Галузин

Галузин: Москва и Минск готовы использовать ядерные средства для защиты от НАТО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия готовы использовать средства вплоть до ядерных для обеспечения безопасности Союзного государства на фоне наращивания сил НАТО у его рубежей, рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Как пишут «Известия», дипломат отметил демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО вблизи границ Союзного государства.

«Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — сказал Галузин изданию.

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