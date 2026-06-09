Новости СВО 9 июня: Освобождён Химик, удары ВС РФ в Бачевске и Краснополье, Киев бросает под Курск «Айдар», Трамп нашёл для переговоров патриарха

— Относительно вероятности возобновления переговоров с Украиной или по украинскому вопросу президент России Владимир Путин на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. В том числе с учётом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают, — заявил Лавров.