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Небензя: Пока Украина использует язык хамства, речи о переговорах быть не может

Пока Украина разговаривает с РФ языком хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах невозможно. Об этом в понедельник, 8 июня, высказался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Пока Украина разговаривает с РФ языком хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах невозможно. Об этом в понедельник, 8 июня, высказался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

— До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится, — заявил он во время заседания Совета Безопасности всемирной организации, трансляция велась на сайте ООН.

Дипломат подчеркнул, что Москве чужды имитация переговоров и «разыгрываемые на публику спектакли», а ее целью является устойчивое и долгосрочное урегулирование конфликта.

В тот же день глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нужно серьезно отнестить к словам российского президента Владимира Путина о переговорах и ходе спецоперации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Отдельно он подчеркнул, что сейчас, когда Украина и Европа подписывают соглашения о передаче оружия для ударов по территории РФ, непонятно, как говорить о возможности диалога.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Во время своей речи он затронул ряд важных тем, среди которых международная политика, конфликт на Украине, экономика и другие. Главные заявления главы государства — в материале «Вечерней Москвы».

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