Небензя: Пока Украина использует язык хамства, речи о переговорах быть не может

В тот же день глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нужно серьезно отнестить к словам российского президента Владимира Путина о переговорах и ходе спецоперации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Отдельно он подчеркнул, что сейчас, когда Украина и Европа подписывают соглашения о передаче оружия для ударов по территории РФ, непонятно, как говорить о возможности диалога.