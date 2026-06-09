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Данные 70 тысяч госслужащих Франции могли быть украдены при кибератаке

Данные более 70 тыс. французских государственных служащих могли быть похищены в результате кибератаки на приложение для обмена сообщениями Tchap.

Данные более 70 тыс. французских государственных служащих могли быть похищены в результате кибератаки на приложение для обмена сообщениями Tchap.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на портал French Breaches.

Приложение Tchap используется для коммуникации между сотрудниками государственных структур. Атака могла затронуть также до 643 тыс. сообщений, которыми обменивались на протяжении трёх лет.

«Кибератака, ответственность за которую на себя взял хакер в даркнете, могла затронуть данные более 70 тыс. госслужащих и до 643 тыс. сообщений», — говорится в материале телеканала.

Ранее в ЕК признали утечку данных европейских институтов во время кибератаки на портал Europa.eu.