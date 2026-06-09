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МИД РФ: Москва и Минск готовы использовать ЯО для защиты Союзного государства

Замглавы министерства Михаил Галузин отметил демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО возле рубежей объединения.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерное оружие (ЯО), для защиты Союзного государства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — указал дипломат в беседе с «Известиями».

При этом, согласно изданию, замминистра отметил демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от рубежей Союзного государства.

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