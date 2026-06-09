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КСИР объявил о создании нового «пояса безопасности» в двух проливах

Командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Исмаил Каани объявил о намерении сформировать новый «пояс безопасности». Как передает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана, зона будет простираться от Ормузского до Баб-эль-Мандебского пролива у побережья Йемена, а также от Персидского залива до Красного моря.

Источник: Reuters

В своем заявлении Каани упомянул Ось сопротивления, подразумевая союзников Тегерана. В их число входят ливанское движение «Хезболла», йеменские хуситы и палестинский «Хамас».

На прошлой неделе, как сообщало Tasnim, Иран объявил о приостановке своего участия в переговорах с США. Причиной названы удары Израиля по Ливану. Тегеран также предупредил о возможной повторной блокировке Ормузского пролива и усилении присутствия в районе Баб-эль-Мандебского пролива. В настоящий момент хуситы ввели запрет на проход израильских судов через Красное море и уведомили об атаках на те из них, которые попытаются пересечь акваторию.

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