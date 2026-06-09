КСИР объявил о создании нового «пояса безопасности» в двух проливах

На прошлой неделе, как сообщало Tasnim, Иран объявил о приостановке своего участия в переговорах с США. Причиной названы удары Израиля по Ливану. Тегеран также предупредил о возможной повторной блокировке Ормузского пролива и усилении присутствия в районе Баб-эль-Мандебского пролива. В настоящий момент хуситы ввели запрет на проход израильских судов через Красное море и уведомили об атаках на те из них, которые попытаются пересечь акваторию.