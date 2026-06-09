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Пожар в перевалочном комплексе Новороссийска ликвидирован

Возгорание на территории перевалочного комплекса в Новороссийске, возникшее в результате атаки беспилотников, ликвидировано.

Возгорание на территории перевалочного комплекса в Новороссийске, возникшее в результате атаки беспилотников, ликвидировано.

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В тушении огня были задействованы 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России. Пострадавших нет.

«В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса», — говорится в публикации.

Пожар произошёл в ночь на 8 июня. Его причиной стала атака БПЛА ВСУ.

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