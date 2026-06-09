«Сегодня мы в очередной раз собрались в Совете безопасности по инициативе постпредства Украины и ее европейских спонсоров. За последние годы подобные заседания превратились в рутинный элемент антироссийской информационной кампании. Никакого позитивного заряда они не несут и урегулирования кризиса не приближают», — сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте организации).