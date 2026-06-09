Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: заседания Совбеза ООН по Украине стали элементом антироссийской пропаганды

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заседания Совета безопасности организации по теме конфликта на Украине стали элементом антироссийской пропаганды.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заседания Совета безопасности организации по теме конфликта на Украине стали элементом антироссийской пропаганды.

«Сегодня мы в очередной раз собрались в Совете безопасности по инициативе постпредства Украины и ее европейских спонсоров. За последние годы подобные заседания превратились в рутинный элемент антироссийской информационной кампании. Никакого позитивного заряда они не несут и урегулирования кризиса не приближают», — сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте организации).

Отдельно Василий Небензя обратился к европейским странам: «Вы сами не устали слушать и говорить одно и то же?» Он добавил, что европейские делегации могут «хоть каждый день созывать совет, соревноваться друг с другом в лицемерии и антироссийской риторике».

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше