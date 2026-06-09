Зеленский сообщил о позитивном разговоре с Уиткоффом и Кушнером

4 июня Киев распространил открытое письмо Зеленского в адрес президента РФ с предложением переговоров и критикой российского руководства. В Москве этот шаг назвали не имеющим реальной дипломатической силы, указав на расхождение слов с делами. Власти РФ расценили публикацию как попытку добиться внешнего эффекта и получить поддержку Запада, а не как стремление к реальному урегулированию. Вдобавок, отметил Путин, письмо содержит «элементы хамства».