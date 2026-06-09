Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину «неуклюжей провокацией»

Кроме того, Небензя сказал, что пока Украина разговаривает с РФ языком хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах невозможно. Дипломат подчеркнул, что Москве чужды имитация переговоров и «разыгрываемые на публику спектакли», а ее целью является устойчивое и долгосрочное урегулирование конфликта.