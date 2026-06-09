Письмо украинского президента Владимира Зеленского главе России Владимиру Путину — это неумелая провокация. Об этом в понедельник, 8 июня, высказался постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
— Мы не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Украиной отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта, — заявил он на заседании Совета безопасности ООН, трансляция велась на сайте ООН.
Пока украинский лидер не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами, отметил дипломат.
— Такие недобросовестные маневры, да к тому же шитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве неонацистской шайки, — подчеркнул Небензя.
Также он напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры и превратил Украину в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада.
Кроме того, Небензя сказал, что пока Украина разговаривает с РФ языком хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах невозможно. Дипломат подчеркнул, что Москве чужды имитация переговоров и «разыгрываемые на публику спектакли», а ее целью является устойчивое и долгосрочное урегулирование конфликта.