Подразделение ВС России уничтожило два танка ВСУ в зоне СВО

Танковое подразделение Ударцева вело огневую поддержку наступающих российских штурмовых групп на одном из важных тактических направлений. Первым же залпом бойцам удалось уничтожить пулеметный расчет противника и противотанковый ракетный комплекс. В ответ, как рассказали в МО РФ, ВСУ выдвинули два танка.