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Подразделение ВС России уничтожило два танка ВСУ в зоне СВО

Российское подразделение уничтожило пулеметный расчет и два танка ВСУ в зоне СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Танковое подразделение российских Вооруженных Сил под руководством лейтенанта Вадима Ударцева уничтожило в зоне СВО пулеметный расчет, противотанковый ракетный комплекс и два танка ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Танковое подразделение Ударцева вело огневую поддержку наступающих российских штурмовых групп на одном из важных тактических направлений. Первым же залпом бойцам удалось уничтожить пулеметный расчет противника и противотанковый ракетный комплекс. В ответ, как рассказали в МО РФ, ВСУ выдвинули два танка.

«Под грамотным управлением лейтенанта Вадима Ударцева российские танкисты первыми обнаружили врага и уничтожили всю его технику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря профессионализму и грамотному управлению Ударцева российские штурмовые группы заняли более выгодные рубежи без потерь среди личного состава.