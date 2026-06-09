Владимир Зеленский должен вначале отменить изданный им указ, запрещающий ему вступать в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, прежде чем составлять открытые письма в его адрес, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России», — подчеркнул дипломат в ходе заседания Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине и созванном по инициативе стран Запада.
При этом Небензя отметил, что в том случае, если Зеленский действительно хочет говорить, ему стоило бы найти способ донести свое послание дискретно, а не с помощью «мегафонной дипломатии».
Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман также указал на то, что Зеленский повел себя по-хамски в своём письме, которое он адресовал президенту России.