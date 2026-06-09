Названы лидирующие по росту зарплат регионы

Калужская и Магаданская области, а также Хабаровский край стали регионами с самым быстрым ростом зарплат в марте.
Это выяснило РИА Новости, проанализировав данные статистики.
Наибольший прирост зафиксирован в Калужской области, где заработки выросли на 31% в годовом выражении. В Хабаровском крае показатель увеличился на 26%, в Магаданской области — на 23%.
В пятёрку лидеров вошли Республика Алтай с ростом на 21%, а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области (+20%).
Для сравнения, в среднем по стране зарплаты в марте выросли на 14,4% и составили почти 113 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в марте превысила 100 тыс. рублей в 20 российских регионах.