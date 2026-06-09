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Названы лидирующие по росту зарплат регионы

Калужская и Магаданская области, а также Хабаровский край стали регионами с самым быстрым ростом зарплат в марте.

Калужская и Магаданская области, а также Хабаровский край стали регионами с самым быстрым ростом зарплат в марте.

Это выяснило РИА Новости, проанализировав данные статистики.

Наибольший прирост зафиксирован в Калужской области, где заработки выросли на 31% в годовом выражении. В Хабаровском крае показатель увеличился на 26%, в Магаданской области — на 23%.

В пятёрку лидеров вошли Республика Алтай с ростом на 21%, а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области (+20%).

Для сравнения, в среднем по стране зарплаты в марте выросли на 14,4% и составили почти 113 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в марте превысила 100 тыс. рублей в 20 российских регионах.