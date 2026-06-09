Москва выступила против положений доклада МАГАТЭ: они противоречат юрисдикции РФ над ЗАЭС

Дипломат напомнил, что Москва не согласится с положениями готовящегося доклада или другими документами, которые не признают распространения российской юрисдикции на ряд объектов. Постпред сообщил, что в МАГАТЭ неверно трактуют государственную принадлежность некоторых ядерных объектов.