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РФ в ООН указала Украине на слишком частый созыв заседаний Киевом в Совбезе

Заместитель российского постпреда при организации Анна Евстигнеева подчеркнула, что такие встречи не ведут ни к чему позитивному или конструктивному.

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Киевские власти в последнее время слишком часто запрашивают заседания Совета Безопасности (СБ) ООН для обсуждения Украины, эти встречи не ведут ни к чему позитивному или конструктивному. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

«В последнее время вы слишком часто запрашиваете заседания, все-таки есть и другие не менее важные дела, которыми надо заниматься, и поэтому хватит — значит хватит вот это слушать и созывать. Это действительно ни к чему позитивному или конструктивному не ведет», — сказала она на очередном созванном Киевом заседании в Совбезе, обращаясь к украинскому постпреду Андрею Мельнику, отвечая на ремарку последнего о том, что глава российского постпредства Василий Небензя покинул зал до выступления Мельника.

Евстигнеева также отметила, что придуманные обвинения киевских властей в адрес России «приобретают все более фантастический характер».

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