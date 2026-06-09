РФ в ООН указала Украине на слишком частый созыв заседаний Киевом в Совбезе

«В последнее время вы слишком часто запрашиваете заседания, все-таки есть и другие не менее важные дела, которыми надо заниматься, и поэтому хватит — значит хватит вот это слушать и созывать. Это действительно ни к чему позитивному или конструктивному не ведет», — сказала она на очередном созванном Киевом заседании в Совбезе, обращаясь к украинскому постпреду Андрею Мельнику, отвечая на ремарку последнего о том, что глава российского постпредства Василий Небензя покинул зал до выступления Мельника.