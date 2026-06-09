РФ в ООН указала Украине на слишком частый созыв заседаний Киевом в Совбезе

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Киевские власти в последнее время слишком часто запрашивают заседания Совета Безопасности (СБ) ООН для обсуждения Украины, эти встречи не ведут ни к чему позитивному или конструктивному. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.
«В последнее время вы слишком часто запрашиваете заседания, все-таки есть и другие не менее важные дела, которыми надо заниматься, и поэтому хватит — значит хватит вот это слушать и созывать. Это действительно ни к чему позитивному или конструктивному не ведет», — сказала она на очередном созванном Киевом заседании в Совбезе, обращаясь к украинскому постпреду Андрею Мельнику, отвечая на ремарку последнего о том, что глава российского постпредства Василий Небензя покинул зал до выступления Мельника.
Евстигнеева также отметила, что придуманные обвинения киевских властей в адрес России «приобретают все более фантастический характер».