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В МИД рассказали о готовности Москвы и Минска защищать Союзное государство ядерным оружием

Галузин: Москва и Минск готовы использовать ядерное оружие для защиты от НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Белоруссия готовы задействовать ядерное оружие для защиты Союзного государства. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат коснулся данной темы на фоне провокационного наращивания военного присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства.

«Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — сказал Галузин изданию «Известия», подчеркнув, что взаимодействие между ВС и органами безопасности РФ и Белоруссии постоянно совершенствуется.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что при разворачивании наихудших сценариев Россия может ответить при помощи ядерных средств агрессору при посягательстве ее территориальную целостность.

При этом президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что использование Москвой ядерного оружия (ЯО) является исключительной мерой обеспечения безопасности России.

Ранее Североатлантический альянс на проводимых маневрах отрабатывал сценарии нанесения ударов по Союзному государству России и Белоруссии.

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