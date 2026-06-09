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Нидерланды вышли из программы подготовки украинских военных Interflex

Нидерланды завершили своё участие в британской программе подготовки украинских военнослужащих Interflex. Об этом сообщило министерство обороны королевства.

В ведомстве отметили, что спустя четыре года после запуска миссия Interflex переходит в новую фазу. Обучение военнослужащих ВСУ осуществлялось инструкторами из 14 стран под координацией Великобритании.

Как уточняется в заявлении, для Нидерландов последняя ротация стала финальной в рамках участия в программе. При этом сама инициатива продолжит работу под британским руководством, однако её формат будет скорректирован в соответствии с текущими потребностями украинской армии.

В Минобороны Нидерландов подчеркнули, что поддержка Украины продолжится в других форматах, включая участие в европейской учебной миссии EUMAM.

Ранее сообщалось, что Британия с 2022 года потратила $22,6 млн на Starlink для Украины и своих военных. Всего Киев получил более 50 тысяч «тарелок». Они используются для управления дронами, координации подразделений и поддержания работы интернета в полевых условиях.

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