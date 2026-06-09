Данные из игры Pokemon GO могут использоваться в военных дронах, пишут СМИ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сканы местности сотнями миллионов игроков Pokemon GO могли помочь американской компании Niantic Spatial, занимающейся геопространственным ИИ, в развитии высокоточной системы военных дронов, сообщает газета NL Times.
«Миллионы игроков в Pokemon GO, которые на протяжении многих лет сканировали окружающее их пространство для получения внутриигровых наград, вероятно, сами того не подозревая, внесли вклад в развитие высокоточной системы навигации, разработанной компанией Niantic Spatial из США… Теперь планируется ее использование в военных дронах и роботах», — сообщает NL Times со ссылкой на газету Trouw.
В публикации подчеркивается, что около 30 миллиардов сканов, собранных сотнями миллионов игроков, стали собственностью Niantic Spatial и были использованы для разработки 3D-модели, обеспечивающей навигацию в местах, где недоступен сигнал GPS. Издание напоминает, что в конце 2025 года Niantic Spatial и американская фирма по производству ПО Vantor объявили, что последняя будет использовать модель в дронах и «других военных роботах».