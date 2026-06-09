Данные из игры Pokemon GO могут использоваться в военных дронах, пишут СМИ

В публикации подчеркивается, что около 30 миллиардов сканов, собранных сотнями миллионов игроков, стали собственностью Niantic Spatial и были использованы для разработки 3D-модели, обеспечивающей навигацию в местах, где недоступен сигнал GPS. Издание напоминает, что в конце 2025 года Niantic Spatial и американская фирма по производству ПО Vantor объявили, что последняя будет использовать модель в дронах и «других военных роботах».