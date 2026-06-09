Британия заявила, что с начала войны в Иране были атакованы 29 судов

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. 29 судов были атакованы в районе Персидского залива с момента начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом говорится в статистическом отчете, охватывающем период с 28 февраля по 8 июня, который был опубликован Центром координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).