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Британия заявила, что с начала войны в Иране были атакованы 29 судов

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что также были зафиксированы 23 сообщения о подозрительной активности и 2 случая захвата кораблей.

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. 29 судов были атакованы в районе Персидского залива с момента начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом говорится в статистическом отчете, охватывающем период с 28 февраля по 8 июня, который был опубликован Центром координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил 54 сообщения об инцидентах с судами, действующими в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива», — сообщили в UKMTO. Там заметили, что это включает в себя 29 нападений, 23 сообщения о подозрительной активности и 2 случая захвата судов.

Таким образом, число инцидентов значительно сократилось за последний месяц. С 5 мая, когда координационный центр опубликовал аналогичную статистику, отмечено четыре новых нападения и пять случаев подозрительной активности.

По данным Международной морской организации ООН, с начала войны зафиксирован 41 инцидент, в результате этих атак погибли 11 моряков, несколько получили тяжелые ранения.

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