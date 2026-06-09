Израиль заявил о перехвате запущенного из Йемена БПЛА

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июня. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали вторжение подозрительного летательного аппарата в воздушное пространство над югом страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, инцидент произошел в районе города Эйлат, расположенного на берегу Красного моря. Из-за угрозы атаки там объявлялась воздушная тревога.
Летательный аппарат был запущен из Йемена, «подозрительная воздушная цель» перехвачена, сообщили в армии. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
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