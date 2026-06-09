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Минтруд: безработица в России закрепится на уровне 2,2—2,3%

Глобальных изменений по безработице в ближайшее время не будет, показатель закрепится на уровне 2,2—2,3%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Глобальных изменений по безработице в ближайшее время не будет, показатель закрепится на уровне 2,2—2,3%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Об этом Котяков сказал в интервью газете «Ведомости».

По его словам, прогнозы Минэкономразвития подтверждают стабильность показателя.

«Данные работодателей подтверждают, что глобальных изменений по уровню безработицы не будет», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что возможны только небольшие колебания.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что текущий уровень безработицы в 2,2% является одним из самых низких среди промышленно развитых стран.

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