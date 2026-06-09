Украину призвали перестать созывать неконструктивные заседания Совбеза ООН

ООН, 9 июн — РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева призвала Украину перестать созывать заседания Совета безопасности, которые не ведут к конструктиву.
«Хватит это слушать и созывать, это действительно ни к чему позитивному или конструктивному не ведет», — заявила Евстигнеева на заседании СБ.
На слова постпреда Украины Андрея Мельника о том, что российский коллега Василий Небензя не остался слушать его выступление, Евстигнеева ответила, что у дипломатов есть другие не менее важные дела.
«В последнее время вы слишком часто запрашиваете заседания. Все-таки есть другие не менее важные дела, которыми нужно заниматься», — сказала заместитель российского постпреда.
Инициированные Киевом и Европой заседания СБ ООН по ситуации на Украине стали элементом кампании против РФ, они не приближают урегулирование, заявил в ходе своего выступления постпред РФ при ООН Василий Небензя.