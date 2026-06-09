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Галузин заявил о готовности применить ядерное оружие для защиты Союзного государства

РФ и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства (СГ), заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Источник: РИА "Новости"

«В Белоруссии размещена группировка войск, постоянно совершенствуются навыки модальности взаимодействия между Вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — подчеркнул Галузин.

По его словам, Североатлантический альянс демонстративно и провокационно наращивает силы вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что Москва и Минск постоянно совершенствуют весь комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности в рамках СГ.

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