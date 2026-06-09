Галузин заявил о готовности применить ядерное оружие для защиты Союзного государства

По его словам, Североатлантический альянс демонстративно и провокационно наращивает силы вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что Москва и Минск постоянно совершенствуют весь комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности в рамках СГ.