Галузин заявил о готовности применить ядерное оружие для защиты Союзного государства

«В Белоруссии размещена группировка войск, постоянно совершенствуются навыки модальности взаимодействия между Вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — подчеркнул Галузин.
По его словам, Североатлантический альянс демонстративно и провокационно наращивает силы вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что Москва и Минск постоянно совершенствуют весь комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности в рамках СГ.