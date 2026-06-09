США нанесли удар по направляющемуся в Иран танкеру

«8 июня в Оманском заливе войска США обезвредили незагруженный танкер Marivex под флагом Палау после того, как судно нарушило действующую блокаду Ирана», — указано в сообщении командования в соцсети X. Там уточнили, что боеприпас выпущен с истребителя F/A-18 Super Hornet по машинному отделению судна после того, как экипаж не выполнил указания американских войск.