ЦАХАЛ перехватил воздушную цель, запущенную из Йемена

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Ночью в ряде районов на севере и юге Израиля звучали сирены воздушной тревоги. Позже военные уточнили, что цель была перехвачена.
«После сирен, прозвучавших некоторое время назад в связи с проникновением вражеского летательного аппарата в район Эйлата, была перехвачена подозрительная воздушная цель из Йемена», — говорится в сообщении.
Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран нанёс удары по двум израильским военным базам.
Также КСИР заявил о ракетных ударах по объектам в израильской Хайфе в ответ на атаку на нефтехимический комплекс на территории исламской республики.
Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.