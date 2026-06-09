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ЦАХАЛ перехватил воздушную цель, запущенную из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила подозрительную воздушную цель, которая была выпущена из Йемена.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила подозрительную воздушную цель, которая была выпущена из Йемена.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ночью в ряде районов на севере и юге Израиля звучали сирены воздушной тревоги. Позже военные уточнили, что цель была перехвачена.

«После сирен, прозвучавших некоторое время назад в связи с проникновением вражеского летательного аппарата в район Эйлата, была перехвачена подозрительная воздушная цель из Йемена», — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран нанёс удары по двум израильским военным базам.

Также КСИР заявил о ракетных ударах по объектам в израильской Хайфе в ответ на атаку на нефтехимический комплекс на территории исламской республики.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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