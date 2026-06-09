Врач Кульгавчук: ряд заболеваний часто маскируются под хроническую усталость

«Выпишите 5 обязательных дел на завтра, а затем спросите себя: “Что из этого мне реально хочется?”. Оставьте один-два пункта, которые “откликаются”. При истощении нужно восстанавливать контакт со своими желаниями, а не с долженствованием… Если самодиагностика и пара недель осознанного отдыха не дали сдвига, значит, проблема глубже и требует профессионального разбора», — заключил Кульгавчук.