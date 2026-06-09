Врач Кульгавчук: ряд заболеваний часто маскируются под хроническую усталость

Хроническая усталость — это сложный биопсихосоциальный феномен, однако важно разделять симптом (утомляемость) и синдром хронической усталости, который является серьёзным заболеванием. Об этом в беседе с RT рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.
«В психотерапевтической практике мы обращаем внимание на стойкое, изматывающее истощение, которое длится более 6 месяцев и не проходит после отдыха», — пояснил специалист.
Среди ключевых признаков он выделил физические (постоянная «разбитость», мышечная слабость, ощущение тяжести во всём теле, частые головные боли, боли в суставах), когнитивные («туман в голове», замедление мышления) и эмоциональные (апатия, ангедония, раздражительность, внутреннее опустошение).
«Важный критерий — постнагрузочное недомогание: после небольшой физической, умственной или эмоциональной нагрузки наступает резкое ухудшение состояния, которое длится более 24 часов», — отметил эксперт.
Также, по его словам, состояние характеризуется нарушением сна, после которого человек не чувствует себя отдохнувшим.
«Это и вегетативные проявления: скачки давления, сердцебиения в покое, субфебрильная температура (37,0—37,3 без инфекции), чувствительность к свету и звукам», — дополнил врач.
Медицинскими причинами хронической усталости могут быть эндокринные сбои (гипотиреоз, дисбаланс кортизола, сахарный диабет), дефициты (латентный железодефицит, витамина B12, витамина D, фолиевой кислоты), а также скрытые воспаления и инфекции (вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, аутоиммунные процессы на ранних стадиях, синдром обструктивного апноэ сна), привёл примеры эксперт.
Кульгавчук подчеркнул, что все они потребуют проверки врачом-терапевтом.
К психическим состояниям, которые часто «носят маску» усталости, он отнёс депрессивные расстройства, тревожные расстройства (ГТР, ПТСР) и эмоциональное выгорание как профессиональный феномен.
Триггером может стать образ жизни — на состояние влияют сенсорная перегрузка (постоянное пролистывание ленты соцсетей и информационный шум), токсическая продуктивность, перфекционизм и прокрастинация, а также нарушение гигиены сна, добавил он.
«Самопомощь (не вместо, а вместе с медицинской диагностикой) эффективна, если усталость ситуативна», — поделился собеседник RT.
Он посоветовал вести «дневник энергии» и в течение недели записывать, после каких действий чувствуется крах, а после каких — небольшой подъём, за час до сна и первые 30 минут после пробуждения не использовать гаджеты, а также практиковать короткие прогулки без цели, шагомера и контроля пульса.
«Выпишите 5 обязательных дел на завтра, а затем спросите себя: “Что из этого мне реально хочется?”. Оставьте один-два пункта, которые “откликаются”. При истощении нужно восстанавливать контакт со своими желаниями, а не с долженствованием… Если самодиагностика и пара недель осознанного отдыха не дали сдвига, значит, проблема глубже и требует профессионального разбора», — заключил Кульгавчук.
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