Reuters: ФРГ решила заняться «боевым облаком» вместо нового истребителя

Власти Германии и Франции приняли решение о прекращении сотрудничества в рамках проекта по разработке истребителя нового поколения FCAS. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на инсайдерскую информацию из кабмина ФРГ.
Первоначально стоимость разработки самолета оценивалась в 100 миллиардов долларов. Он должен был заменить истребители Rafale, состоящие на вооружении Франции, а также испанские и немецкие Typhoon. Планировалось, что серийное производство нового истребителя начнется к 2040 году.
Решение о закрытии проекта было принято канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Вместо продолжения работы над FCAS Берлин предложил Парижу и Мадриду сосредоточиться на совместной разработке системы Combat Cloud, представляющей собой интегрированную сеть, объединяющую самолеты, сенсоры, радары и беспилотники.
Ранее также сообщалось, что британские власти из-за дефицита бюджета могут отказаться от закупки американских истребителей F-35A, которые могут нести тактические термоядерные авиабомбы B61−12.