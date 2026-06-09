Reuters: ФРГ решила заняться «боевым облаком» вместо нового истребителя

Первоначально стоимость разработки самолета оценивалась в 100 миллиардов долларов. Он должен был заменить истребители Rafale, состоящие на вооружении Франции, а также испанские и немецкие Typhoon. Планировалось, что серийное производство нового истребителя начнется к 2040 году.