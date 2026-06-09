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Reuters: ФРГ решила заняться «боевым облаком» вместо нового истребителя

Власти Германии и Франции прекращают сотрудничество в рамках проекта по разработке истребителя FCAS.

Источник: Аргументы и факты

Власти Германии и Франции приняли решение о прекращении сотрудничества в рамках проекта по разработке истребителя нового поколения FCAS. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на инсайдерскую информацию из кабмина ФРГ.

Первоначально стоимость разработки самолета оценивалась в 100 миллиардов долларов. Он должен был заменить истребители Rafale, состоящие на вооружении Франции, а также испанские и немецкие Typhoon. Планировалось, что серийное производство нового истребителя начнется к 2040 году.

Решение о закрытии проекта было принято канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Вместо продолжения работы над FCAS Берлин предложил Парижу и Мадриду сосредоточиться на совместной разработке системы Combat Cloud, представляющей собой интегрированную сеть, объединяющую самолеты, сенсоры, радары и беспилотники.

Ранее также сообщалось, что британские власти из-за дефицита бюджета могут отказаться от закупки американских истребителей F-35A, которые могут нести тактические термоядерные авиабомбы B61−12.