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Марочко: с освобождением Химика ВС РФ поглощают ВСУ в Константиновке

Военный эксперт отметил, что освобождение населенного пункта свидетельствует о развитии успеха российскими бойцами на северо-западном направлении.

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие с освобождением Химика (украинское название — Молочарка) Донецкой Народной Республики поглощают дислоцированную в центре соседней, стратегически важной Константиновки группировку Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Химика — она же переименованная украинскими боевиками Молочарка — это важная победа наших военнослужащих для освобождения населенного пункта Константиновка. Сейчас мы поглощаем уже практически всю ту группировку противника, которая находится в центре Константиновки», — сказал он.

Марочко уточнил, что освобождение Химика свидетельствует о том, что российские бойцы развивают успех на северо-западном направлении под Константиновкой.

Об освобождении Южной группировкой войск населенного пункта Химик в ДНР в Минобороны РФ сообщили 8 июня.

Константиновка имеет важное стратегическое значение для ВС РФ. Город — ключ к славянско-краматорской агломерации, хорошо укрепленной противником, поскольку без его освобождения невозможно продвижение в юго-западном направлении.