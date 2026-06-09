Марочко: с освобождением Химика ВС РФ поглощают ВСУ в Константиновке

«Освобождение Химика — она же переименованная украинскими боевиками Молочарка — это важная победа наших военнослужащих для освобождения населенного пункта Константиновка. Сейчас мы поглощаем уже практически всю ту группировку противника, которая находится в центре Константиновки», — сказал он.