Трамп считает, что Израиль не вернется к ударам по Ирану

В понедельник израильский премьер провел телефонный разговор с американским лидером. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет заключить сделку, в рамках которой Соединенные Штаты «получат все, что хотели».