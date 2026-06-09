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Трамп считает, что Израиль не вернется к ударам по Ирану

Трамп считает, что Израиль не продолжит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль не продолжит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и воздержится от ударов по Ирану.

Как передавал портал Axios, Трамп предупредил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, что может перестать его поддерживать в случае продолжения боевых действий против Ирана.

«Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо», — ответил Трамп журналисту телеканала Sky News на вопрос о том, что предпримет американский лидер, если Нетаньяху возобновит удары по Ирану.

Раскрывать свой план действий на случай, если удары все-таки возобновятся, Трамп не стал. Он лишь добавил, что Иран делает то, что должен.

В понедельник израильский премьер провел телефонный разговор с американским лидером. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет заключить сделку, в рамках которой Соединенные Штаты «получат все, что хотели».

Иран и Израиль 7−8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после израильской атаки на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения «Хезболлах». Исламская республика предупреждала, что вмешается, а позже объявила, что нанесла ответ и прекращает операцию против Израиля.

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