Небензя назвал письмо Зеленского провокацией и обвинил Киев в саботаже

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя охарактеризовал письмо Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина как неуклюжую провокацию. Он заявил, что документ призван скрыть отчаянные попытки Киева сорвать любые переговоры о путях урегулирования конфликта. По словам Небензи, Россия не заинтересована в имитации переговоров и в публичных спектаклях.