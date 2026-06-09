Небензя назвал письмо Зеленского провокацией и обвинил Киев в саботаже

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России В. В. Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией», — отметил дипломат.
Небензя добавил, что такие «шитые белыми нитками» манёвры не приближают мир. Он пояснил, что они демонстрируют неспособность к договору у правящих кругов в Киеве.
Адресованное Путину письмо Зеленского с предложением переговоров и критикой российского руководства появилось 4 июня. Президент России, высказываясь о послании, отметил, что в нём содержатся «элементы хамства».
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