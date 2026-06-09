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Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

Несовершеннолетняя девушка погибла, еще двое подростков пострадали в ДТП в подмосковной Шатуре. По предварительной информации, за рулем находился 17-летний подросток.

Несовершеннолетняя девушка погибла, еще двое подростков пострадали в ДТП в подмосковной Шатуре. По предварительной информации, за рулем находился 17-летний подросток.

Как сообщило управление МВД по Московской области, в ДТП погибла 17-летняя пассажирка автомобиля марки «Чанган». Двое подростков 15 и 13 лет госпитализированы.

ДТП произошло примерно в 20:00 мск на 5-м км автодороги Кривандино — Рошаль — Мишеронский. По предварительным данным, подросток, который находился за рулем, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, опрокинулся и врезался в дерево.