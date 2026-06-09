Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

ДТП произошло примерно в 20:00 мск на 5-м км автодороги Кривандино — Рошаль — Мишеронский. По предварительным данным, подросток, который находился за рулем, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, опрокинулся и врезался в дерево.