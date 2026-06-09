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На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на юге Ирана.

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на юге Ирана.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли в 00:08 мск. Эпицентр находился в 113 км от иранского города Бендер-Аббас, население которого составляет около 350 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао.

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