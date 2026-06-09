«Саур-Могила» в ДНР стала федеральным объектом культурного наследия

Наряду с «Саур-Могилой» в перечень таких объектов внесли еще несколько мемориальных сооружений и памятников в ДНР. Среди них монумент «Освободителям Донбасса», Памятник жертвам фашизма в Донецке и мемориальный комплекс «Шурф шахты 4/4 бис». Это шахтный шурф в Калининском районе Донецка, ставший местом массовой казни гражданского населения немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны. Это второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.