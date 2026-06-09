Трамп: Израиль не вернется к ударам по Ирану

В понедельник израильский премьер провел телефонные переговоры с американским лидером. В тот же день Трамп отметил, что Израиль и Иран стремятся к достижению договоренности о немедленном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Тегеран намерен заключить сделку, в рамках которой Соединенные Штаты «получат все, что хотели».