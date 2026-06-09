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Трамп: Израиль не вернется к ударам по Ирану

Президент США Дональд Трамп полагает, что Израиль не будет наращивать эскалацию на Ближнем Востоке и откажется от нанесения ударов по Ирану.

Источник: Reuters

Как сообщал портал Axios, Трамп уведомил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможности прекращения поддержки с американской стороны в случае продолжения боевых действий против Ирана.

«Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо», — заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста телеканала Sky News о том, какие шаги предпримет американский лидер, если Нетаньяху возобновит атаки на Иран.

Раскрывать собственный план действий на случай возобновления ударов Трамп отказался. Он лишь добавил, что Иран выполняет то, что должен.

В понедельник израильский премьер провел телефонные переговоры с американским лидером. В тот же день Трамп отметил, что Израиль и Иран стремятся к достижению договоренности о немедленном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Тегеран намерен заключить сделку, в рамках которой Соединенные Штаты «получат все, что хотели».

Иран и Израиль 7—8 июня обменялись серией ударов. Эскалация последовала за израильской атакой на пригород ливанской столицы, где расположены объекты союзного Ирану ливанского движения «Хезболлах». Исламская республика предупреждала о возможном вмешательстве, а позднее объявила о нанесении ответного удара и завершении операции против Израиля.

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