Трамп: Израиль не вернется к ударам по Ирану

«Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо», — заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста телеканала Sky News о том, какие шаги предпримет американский лидер, если Нетаньяху возобновит атаки на Иран.
Раскрывать собственный план действий на случай возобновления ударов Трамп отказался. Он лишь добавил, что Иран выполняет то, что должен.
В понедельник израильский премьер провел телефонные переговоры с американским лидером. В тот же день Трамп отметил, что Израиль и Иран стремятся к достижению договоренности о немедленном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Тегеран намерен заключить сделку, в рамках которой Соединенные Штаты «получат все, что хотели».
Иран и Израиль