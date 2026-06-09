Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МУС отстранил прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отстранён от должности решением Бюро ассамблеи государств-участников.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отстранён от должности решением Бюро ассамблеи государств-участников.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Заседание бюро состоялось 8 июня 2026 года. Решение было принято квалифицированным большинством голосов.

При этом подчёркивается, что данное решение не является окончательным вердиктом по делу. В ближайшее время ассамблея проведёт специальную сессию для разрешения ситуации.

В октябре 2024 года The Guardian писала, что Карим Хан пытался повлиять на ход дела, в рамках которого он обвиняется в сексуальных домогательствах.

Он также отказался уйти в отставку на время расследования против него.