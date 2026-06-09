МУС отстранил прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отстранён от должности решением Бюро ассамблеи государств-участников.
Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Заседание бюро состоялось 8 июня 2026 года. Решение было принято квалифицированным большинством голосов.
При этом подчёркивается, что данное решение не является окончательным вердиктом по делу. В ближайшее время ассамблея проведёт специальную сессию для разрешения ситуации.
В октябре 2024 года The Guardian писала, что Карим Хан пытался повлиять на ход дела, в рамках которого он обвиняется в сексуальных домогательствах.
Он также отказался уйти в отставку на время расследования против него.