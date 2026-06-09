МУС отстранил обвиняемого в домогательствах прокурора

Кроме того, в декабре 2025 года Мосгорсуд заочно назначил Кариму Хану наказание в виде 15 лет лишения свободы. Следственный комитет установил, что он привлекал заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно обвинял человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, чтобы осложнить международные отношения.