МУС отстранил обвиняемого в домогательствах прокурора

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бюро ассамблеи стран-участниц Международного уголовного суда (МУС) приняло решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах, сообщается в пресс-релизе организации.
«На заседании 8 июня 2026 года Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда квалифицированным большинством голосов приняло решение… отстранить прокурора (Карима Хана) от исполнения обязанностей», — говорится в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивается, что решение по отстранению от должности не составляет итоговое решение по делу Хана и вскоре Ассамблея проведет специальную сессию для разрешения вопроса.
В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщила, что прокурор Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.
Кроме того, в декабре 2025 года Мосгорсуд заочно назначил Кариму Хану наказание в виде 15 лет лишения свободы. Следственный комитет установил, что он привлекал заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно обвинял человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, чтобы осложнить международные отношения.