Зампостпреда РФ напомнила Британии поговорку о драке соседей и англичанине

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета безопасности, посвященного ситуации на Украине, отреагировала на замечания британского дипломата, напомнив известную поговорку, согласно которой «если два соседа затеяли драку, значит вчера в гостях был англичанин».
«Вы можете продолжать оправдываться, но полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин», — отметила дипломат в ходе заседания, отвечая британскому коллеге.
В рамках того же заседания постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике позицию Великобритании, отметив, что её представители демонстрируют очевидный цинизм и двойные стандарты, настойчиво изображая себя защитниками интересов украинского народа и одновременно требуя вывода российских войск.
До этого Небензя также заявил, что Владимир Зеленский должен вначале отменить изданный им указ, запрещающий ему вступать в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, прежде чем составлять открытые письма в его адрес.