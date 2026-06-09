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Зампостпреда РФ напомнила Британии поговорку о драке соседей и англичанине

Зампостпреда РФ Евстигнеева напомнила Британии поговорку о драке соседей и англичанине.

Источник: Аргументы и факты

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета безопасности, посвященного ситуации на Украине, отреагировала на замечания британского дипломата, напомнив известную поговорку, согласно которой «если два соседа затеяли драку, значит вчера в гостях был англичанин».

«Вы можете продолжать оправдываться, но полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин», — отметила дипломат в ходе заседания, отвечая британскому коллеге.

В рамках того же заседания постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике позицию Великобритании, отметив, что её представители демонстрируют очевидный цинизм и двойные стандарты, настойчиво изображая себя защитниками интересов украинского народа и одновременно требуя вывода российских войск.

До этого Небензя также заявил, что Владимир Зеленский должен вначале отменить изданный им указ, запрещающий ему вступать в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, прежде чем составлять открытые письма в его адрес.

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