Трамп официально назначил Тодда Бланша генпрокурором США

На прошлой неделе Тодд Бланш объявил о закрытии фонда на $1,8 млрд для помощи пострадавшим от действий администрации предыдущего президента Джо Байдена. Проект фонда вызвал критику со стороны обеих партий, так как средства могли быть использованы для помощи политическим союзникам Дональда Трампа.