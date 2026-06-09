Trouw: данные игроков Pokemon Go могли использовать для системы навигации БПЛА

Как отмечает издание, в конце 2025 года Niantic Spatial объявила о сотрудничестве с американской компанией Vantor, которая использует систему визуального позиционирования для навигации военных дронов, роботизированных платформ, транспортных средств и другого оборудования в условиях подавления спутниковых сигналов. «Без огромного количества сканов, собранных всеми этими игроками, создание такой системы никогда не произошло бы настолько быстро», — заявил газете эксперт в сфере технологий Йерун ван ден Ховен. По его словам, пользователи игры «косвенно внесли вклад в военную инфраструктуру», даже если сами не осознавали этого.