Trouw: данные игроков Pokemon Go могли использовать для системы навигации БПЛА

ГААГА, 9 июня. /ТАСС/. Миллиарды изображений, собранных игроками мобильной игры Pokemon Go по всему миру, могли быть использованы для создания системы навигации, которая впоследствии нашла применение в военных разработках, включая беспилотники и роботизированные платформы. Об этом сообщила газета Trouw.
По ее информации, компания Niantic Spatial, созданная на базе разработчика Pokemon Go, получила в распоряжение почти 30 млрд сканов окружающей среды, сделанных пользователями игры. На основе этих данных был обучен трехмерный навигационный ИИ-модуль, позволяющий определять местоположение даже при отсутствии GPS-сигнала.
Как отмечает издание, в конце 2025 года Niantic Spatial объявила о сотрудничестве с американской компанией Vantor, которая использует систему визуального позиционирования для навигации военных дронов, роботизированных платформ, транспортных средств и другого оборудования в условиях подавления спутниковых сигналов. «Без огромного количества сканов, собранных всеми этими игроками, создание такой системы никогда не произошло бы настолько быстро», — заявил газете эксперт в сфере технологий Йерун ван ден Ховен. По его словам, пользователи игры «косвенно внесли вклад в военную инфраструктуру», даже если сами не осознавали этого.
Компания Vantor в комментарии Trouw отвергла утверждения о прямом использовании данных Pokemon Go в военных целях, однако не стала уточнять, обучалась ли система, предназначенная для оборонных проектов, на основе информации, полученной от игроков. В свою очередь Niantic Spatial сообщила, что сканы пользователей использовались для обучения «ранней версии» навигационной модели.
Газета отмечает, что с 2021 года игроки Pokemon Go могли добровольно получать дополнительные игровые бонусы за создание 360-градусных видеосканов окружающей местности. При этом пользователи соглашались с отдельными условиями, предоставляющими компании право передавать собранные материалы третьим сторонам.
Применение технологии.
По данным Trouw, технология визуального позиционирования рассматривается как перспективная альтернатива GPS-навигации в районах, где спутниковые сигналы отсутствуют или намеренно подавляются. Как отмечает газета, подобные условия характерны, в частности, для зоны конфликта на Украине, где широко применяется радиоэлектронная борьба и глушение навигационных сигналов.
Опрошенные изданием эксперты также обращают внимание на риски для конфиденциальности пользователей. К примеру, некоторые участники игры сканировали не только улицы и общественные пространства, но и собственные квартиры, а представители Niantic Spatial заявляли о заинтересованности в расширении базы подобных изображений.
Газета уточняет, что технологии, созданные на основе пользовательских данных, применяются не только в военной сфере. В частности, Niantic Spatial сотрудничает с компанией Coco Robotics, которая использует аналогичные решения для навигации автономных курьерских роботов. Вместе с тем специалисты призывают европейские власти усилить контроль за использованием данных пользователей и ограничить возможность их дальнейшей коммерциализации без четкого информирования граждан.