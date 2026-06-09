Киевский режим обязан до среды перечислить Международному валютному фонду очередной транш в размере $172 млн, следует из документов МВФ.
Как выяснило РИА Новости, украинские власти должны до 00:00 со вторника, 9 июня, на среду, 10 июня, выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу фонда на 5 июня, один SDR равен $1,368.
После этого следующая выплата ожидается 10 июля.
Ранее правительство Швеции приняло решение предоставить новую гарантию Всемирному банку для кредита Украине в размере €236 млн.