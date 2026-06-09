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Украина во вторник должна заплатить МВФ $172 млн по кредитам

Киевский режим обязан до среды перечислить Международному валютному фонду очередной транш в размере $172 млн, следует из документов МВФ.

Киевский режим обязан до среды перечислить Международному валютному фонду очередной транш в размере $172 млн, следует из документов МВФ.

Как выяснило РИА Новости, украинские власти должны до 00:00 со вторника, 9 июня, на среду, 10 июня, выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу фонда на 5 июня, один SDR равен $1,368.

После этого следующая выплата ожидается 10 июля.

Ранее правительство Швеции приняло решение предоставить новую гарантию Всемирному банку для кредита Украине в размере €236 млн.