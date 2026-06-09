Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон сообщил о контракте на поддержку авиабаз

Пентагон сообщил о контракте на четыре миллиарда долларов на поддержку авиабаз.

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Несколько американских компаний получили контракт Пентагона на общую сумму в 4 миллиарда долларов на техническое обслуживание самолетов и другие работы на авиабазах, следует из сообщения министерства войны США.

Пентагон указал в списке 19 компаний из различных штатов, включая Аляску, которые получили контракт на 4 миллиарда долларов на поддержку базовых операций в следующих областях: техническое обслуживание транзитных самолетов, управление ресурсами, связь, визуальные информационные услуги и другие.

Исходя из сообщения министерства войны, работы будут выполняться более чем на десяти авиабазах в Техасе, Алабаме, Аризоне и других штатах. Срок контракта — до июня 2036 года, говорится в сообщении Пентагона.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше