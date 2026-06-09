Пентагон сообщил о контракте на поддержку авиабаз

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Несколько американских компаний получили контракт Пентагона на общую сумму в 4 миллиарда долларов на техническое обслуживание самолетов и другие работы на авиабазах, следует из сообщения министерства войны США.
Исходя из сообщения министерства войны, работы будут выполняться более чем на десяти авиабазах в Техасе, Алабаме, Аризоне и других штатах. Срок контракта — до июня 2036 года, говорится в сообщении Пентагона.
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