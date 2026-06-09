Ранее российские военные обнаружили истощённые тела украинских солдат на брошенных позициях ВСУ в селе Верхняя Терса Запорожской области. Скончавшиеся бойцы противника были одеты в зимнюю форму. Эта находка указывает на проблемы со снабжением, обмундированием и ротацией. Также фиксируется дефицит продовольствия в подразделениях ВСУ.